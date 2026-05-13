L’avvocato della famiglia Poggi ha affermato che, in caso di assoluzione, a Stasi verranno restituiti i circa 350-400 mila euro di risarcimento già versati. La questione riguarda un procedimento legale in corso, con la possibilità di un esito favorevole per l’imputato. La conferma di questa eventualità viene considerata importante, anche se la frase risulta già prevedibile dal punto di vista legale.

Milano, 14 maggio – Frase scontata all’apparenza e da un punto di vista legale. Ma la conferma è sempre opportuna in questi casi. "Se domani dovesse succedere che Alberto Stasi viene assolto, perché gli danno la revisione del processo, alla famiglia Poggi restituire quelle somme non comporterebbe nessun concreto e serio disagio ". L'avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia di Chiara Poggi, ha parlato a Open, per fare chiarezza sulla complessa vicenda dei risarcimenti legati al caso Garlasco. La questione risarcimento è tornata in auge dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio e l'ipotesi di una revisione del processo per Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio dell'allora fidanzata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Se Stasi sarà assolto gli verrà restituito il risarcimento. Già versati 350-400mila euro”. Parla l’avvocato della famiglia Poggi

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"Se Stasi venisse assolto, la famiglia Poggi restituirà il risarcimento""Se domani dovesse succedere che Alberto Stasi viene assolto, perché gli danno la revisione del processo, alla famiglia Poggi restituire quelle somme...

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