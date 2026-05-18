Chef Muccini falciato | Un campo di battaglia Ricorda ogni istante | è stato colpito in pieno
Sabato pomeriggio si è verificato un incidente grave che ha coinvolto diverse persone, tra cui Ermanno Muccini, chef di 59 anni noto nella zona. Secondo le testimonianze, Muccini ha descritto l’episodio come un vero e proprio campo di battaglia, affermando di aver visto chiaramente il momento in cui è stato colpito in pieno. Le sue parole evidenziano la violenza dell’evento e la gravità delle ferite riportate. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.
di JacopoGozzi Tra i feriti più gravi in seguito alla tragedia di sabato pomeriggio c’è anche Ermanno Muccini, 59enne chef del ristorante Zelmira e volto noto a Modena. Muccini, che è stato travolto alle spalle dall’automobile impazzita, ha riportato un trauma facciale e attualmente è ricoverato all’ Ospedale di Baggiovara dove ha trascorso la prima notte in osservazione in Medicina d’Urgenza; per lui la prognosi è di 30 giorni. Ieri mattina ha ricevuto la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e della premier, Giorgia Meloni. A prendersi cura di lui fin dai primi istanti, la sorella Maria Grazia Muccini, titolare del ristorante Zelmira che, una volta saputo l’accaduto si è precipitata sul posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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