Il Comune ha avviato la vendita di 380 posti auto situati nei tre livelli interrati del parcheggio Curiel, ubicato nel centro cittadino. Le offerte per ogni singolo box partono da meno di 4.000 euro. La procedura di vendita riguarda esclusivamente i locali interrati del parcheggio, che si trovano nel cuore della zona centrale della città.

Il Comune mette in vendita i 380 box auto che si trovano nei tre piani interrati del parcheggio Curiel, in pieno centro. Le cifre sono a dir poco popolari partendo da meno di 4mila euro per i più economici, arrivando a circa 10mila, salvo un caso in cui vengono chiesti 13mila euro. A variare è la metratura che parte da 12 metri quadrati e arriva al massimo a 38. Le cifre appaiono basse perché l’intenzione del Comune è "consolidare la piena proprietà in capo ai proprietari superficiari": così è scritto negli atti. In altri termini da decenni i 380 posti auto sono occupati da chi ne ha acquistato il diritto di superficie. In questa vicenda,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In vendita 380 posti auto al parcheggio Curiel. Le richieste partono da meno di 4mila euro

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Temi più discussi: In vendita 380 posti auto al parcheggio Curiel. Le richieste partono da meno di 4mila euro; Il comune mette in vendita i box auto nel parcheggio di piazzale Curiel; Riccione, via alla vendita dei posti auto in piazzale Curiel.

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