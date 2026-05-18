Il Benfica ha terminato il campionato senza aver subito nemmeno una sconfitta, grazie a una serie di risultati positivi che si sono susseguiti nel corso della stagione. José Mourinho, allenatore del club, ha raggiunto un nuovo record personale, rimanendo imbattuto durante tutta la competizione nazionale. Tuttavia, nonostante questa prestazione, la squadra si è fermata prima di poter partecipare alla fase a eliminazione diretta della Champions League. La stagione si è conclusa con il club ancora in corsa in campionato, ma escluso dalla massima competizione europea.

José Mourinho ha scritto un’altra pagina di storia del calcio portoghese: il Benfica ha concluso il campionato imbattuto, con un rendimento straordinario determinato da una continuità impressionante nei risultati. Nonostante l’imbattibilità, il raggiungimento del terzo posto si è trasformato in un finale amaro, costringendo le Aguias ad essere soltanto spettatrici della prossima Champions League 20262027 Una stagione storica. Lo Special One ha compiuto l’ennesima impresa della sua carriera, costruita su una mentalità vincente e una grande competitività. Dopo 25 anni, è tornato sulla panchina del Benfica per ridare immediatamente identità e solidità ad una squadra che, nelle ultime stagioni, non si era dimostrata particolarmente brillante. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Paradosso Benfica: Mourinho imbattuto ma fuori dalla Champions

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Futuro do treinador do Benfica: Mourinho não quer deixar arrastar as coisas

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