Il paradosso di José Mourinho | più esoneri che trofei ma le squadre importanti lo vogliono ancora

Negli ultimi nove anni, l'allenatore ha vinto un solo trofeo e ha subito quattro esoneri. Nonostante i risultati, molte squadre di alto livello continuano a puntare su di lui, anche se la sua media di successi e fallimenti appare contraddittoria rispetto alla reputazione costruita nel corso della carriera. La sua presenza rimane comunque una costante nel panorama del calcio internazionale.

José Mourinho nelle ultime nove stagioni non è stato propriamente un vincente, ha conquistato solo un trofeo ed ha collezionato quattro esoneri. Ma il portoghese è uno degli allenatori più ricercati nel mercato delle panchine.🔗 Leggi su Fanpage.it

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