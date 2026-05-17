Mourinho che beffa | il Benfica chiude il campionato da imbattuto ma è fuori dalla Champions League
Il Benfica ha concluso il campionato di Primeira Liga senza perdere nessuna partita, ma il terzo posto ottenuto non permette loro di accedere alla fase a gironi della Champions League. La squadra si è distinta per la sua continuità durante tutta la stagione, ma alla fine deve accontentarsi di partecipare all’Europa League. La qualificazione alla massima competizione europea è sfuggita nonostante il record di imbattibilità, lasciando i tifosi e la dirigenza con qualche rimpianto.
Il Benfica chiude la Primeira Liga senza sconfitte, ma il terzo posto finale condanna le Aguias all’Europa League. Decisivi gli ultimi pareggi che hanno permesso allo Sporting CP di difendere il secondo posto e l’accesso ai preliminari di Champions. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Mourinho & Benfica crazy reaction after winning Real Madrid in Champions League
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