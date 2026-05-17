Mourinho che beffa | il Benfica chiude il campionato da imbattuto ma è fuori dalla Champions League

Il Benfica ha concluso il campionato di Primeira Liga senza perdere nessuna partita, ma il terzo posto ottenuto non permette loro di accedere alla fase a gironi della Champions League. La squadra si è distinta per la sua continuità durante tutta la stagione, ma alla fine deve accontentarsi di partecipare all’Europa League. La qualificazione alla massima competizione europea è sfuggita nonostante il record di imbattibilità, lasciando i tifosi e la dirigenza con qualche rimpianto.

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