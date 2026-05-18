Paracetamolo perché l’Aifa ha diffuso un richiamo sull’abuso tra adolescenti

Da quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Aifa ha diffuso un nuovo avviso rivolto agli adolescenti riguardo all’utilizzo del paracetamolo. L’agenzia sanitaria italiana invita a prestare attenzione nel dosaggio e a evitare un uso eccessivo del farmaco. La comunicazione arriva in seguito a segnalazioni di possibili rischi legati a un’abitudine scorretta. La nota si rivolge a chi assume frequentemente il medicine, con l’obiettivo di prevenire eventuali problemi di salute.

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Roma, 18 maggio 2026 - L’ultimo alert dell’Aifa - Agenzia italiana del farmaco – richiama gli adolescenti a un uso corretto del paracetamolo. Incrociando i dati della Rete nazionale di farmacovigilanza e del Centro antiveleni di Pavia, denuncia l’Aifa, si approda a “un numero significativo di casi di sovra dosaggio intenzionale in questa fascia di età”. Fenomeno che “rappresenta un rischio clinico rilevante, soprattutto considerando la vulnerabilità degli adolescenti”. https:www.quotidiano.netvideoinfezioni-sessuali-e-uso-del-preservativo-come-si-comportano-i-ragazzi-lbx84hdy Paracetamolo, i rischi del sovradosaggio. Il medicinale, indicato... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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