Abuso di paracetamolo negli adolescenti Aifa | Effetti anche irreversibili
Recentemente, le autorità sanitarie hanno segnalato un aumento nell'uso eccessivo di paracetamolo tra gli adolescenti. Secondo un comunicato ufficiale, l'assunzione impropria di questo farmaco può causare effetti collaterali gravi e in alcuni casi permanenti. La questione è stata sollevata per sottolineare i rischi associati a un uso scorretto del medicinale, che può portare a conseguenze serie sulla salute dei giovani.
(Adnkronos) – L'abuso di paracetamolo può determinare "effetti indesiderati gravi", anche "irreversibili nei casi più severi". A chiarirlo è l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che mette in guardia soprattutto gli adolescenti. L'Agenzia, nel quadro delle attività di monitoraggio sulla sicurezza dei medicinali e in linea con le iniziative recentemente intraprese a livello europeo, "richiama l’attenzione sull’importanza. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie correlate
Leggi anche: Paracetamolo, un farmaco comune ma da usare con attenzione. L’AIFA richiama al rischio di sovradosaggio negli adolescenti e agli effetti anche gravi sul fegato. Perché la consapevolezza fa la differenza
Leggi anche: Sovradosaggio paracetamolo negli adolescenti: l’allarme AIFA sui rischi reali
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Paracetamolo, allarme adolescenti: abuso dilaga, ecco gli effetti gravi; Paracetamolo, rischi anche irreversibili da sovradosaggio intenzionale negli adolescenti: come va usato e cosa fare per evitare...; Abuso di paracetamolo negli adolescenti, Aifa: Effetti anche irreversibili; Insufficienza epatica acuta e cronica: sintomi, cause e trattamento.
Abuso di paracetamolo negli adolescenti, Aifa: Effetti anche irreversibili(Adnkronos) – L'abuso di paracetamolo può determinare effetti indesiderati gravi, anche irreversibili nei casi più severi. A chiarirlo è l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che mette in guardia ... tuobenessere.it
«Paracetamolo, rischi anche irreversibili da sovradosaggio intenzionale negli adolescenti: come va usato e cosa fare per evitare l'abuso», il richiamo dell'AifaL'abuso di paracetamolo può «determinare effetti indesiderati anche gravi» e «con particolare riferimento ai casi di sovradosaggio intenzionale ... ilmattino.it
Una pastora appartenente all'ordine della Chiesa evangelica riformata è accusata di abuso di potere e sfruttamento finanziario. Lei si difende e parla di una vendetta dell'ex amante: ma altre donne denunciano i soprusi. - facebook.com facebook
Il limite sottile tra uso ed abuso di sostanze trattato a Grosotto x.com