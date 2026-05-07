Abuso di paracetamolo negli adolescenti Aifa | Effetti anche irreversibili

Da webmagazine24.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, le autorità sanitarie hanno segnalato un aumento nell'uso eccessivo di paracetamolo tra gli adolescenti. Secondo un comunicato ufficiale, l'assunzione impropria di questo farmaco può causare effetti collaterali gravi e in alcuni casi permanenti. La questione è stata sollevata per sottolineare i rischi associati a un uso scorretto del medicinale, che può portare a conseguenze serie sulla salute dei giovani.

(Adnkronos) – L'abuso di paracetamolo può determinare "effetti indesiderati gravi", anche "irreversibili nei casi più severi". A chiarirlo è l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che mette in guardia soprattutto gli adolescenti. L'Agenzia, nel quadro delle attività di monitoraggio sulla sicurezza dei medicinali e in linea con le iniziative recentemente intraprese a livello europeo, "richiama l’attenzione sull’importanza. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Panoramica sull’argomento

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