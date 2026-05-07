Abuso di paracetamolo negli adolescenti Aifa | Effetti anche irreversibili

Recentemente, le autorità sanitarie hanno segnalato un aumento nell'uso eccessivo di paracetamolo tra gli adolescenti. Secondo un comunicato ufficiale, l'assunzione impropria di questo farmaco può causare effetti collaterali gravi e in alcuni casi permanenti. La questione è stata sollevata per sottolineare i rischi associati a un uso scorretto del medicinale, che può portare a conseguenze serie sulla salute dei giovani.