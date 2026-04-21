Sanremo trionfo britannico al Grand Prix Dragon | l’Italia sul podio

A Sanremo si è conclusa la settimana dedicata all’Italian Grand Prix della classe Dragone, con la partecipazione di cinquanta equipaggi provenienti da quindici paesi diversi. La competizione si è svolta nelle acque della città e ha visto un equipaggio britannico salire sul podio, mentre l’Italia ha ottenuto una posizione tra i primi. La manifestazione ha attirato appassionati e atleti da vari continenti, creando un grande fermento locale.

Le acque di Sanremo hanno ospitato la conclusione della settimana dedicata all’Italian Grand Prix della classe Dragone, un appuntamento che ha la partecipazione di cinquanta equipaggi provenienti da quindici nazioni diverse. L’evento, organizzato presso lo Yacht Club Sanremo, rappresenta uno dei quattro Grand Prix mondiali per questa specifica categoria velica e ha già sancito la conferma della città ligure come sede per l’edizione del 2027. Le condizioni meteorologiche hanno giocato un ruolo determinante durante le cinque prove programmate, con venti mediamente leggeri provenienti da ovest e sud-ovest che hanno accompagnato un mare caratterizzato da una superficie piatta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, trionfo britannico al Grand Prix Dragon: l’Italia sul podio Notizie correlate Leggi anche: Scherma, tripudio totale al Grand Prix di Torino! Doppietta nel fioretto femminile, trionfo di Bianchi Judo, Fabio Basile risolleva la truppa azzurra e sfiora il podio nel Grand Prix di LinzL’Italia resta a bocca asciutta anche al termine della seconda giornata del Grand Prix Upper Austria 2026, terzo torneo stagionale del World Tour di...