Al Grand Prix di Napoli, nuotatori italiani di rilievo si preparano a competere. La competizione vedrà la partecipazione di atleti di spicco nel panorama nazionale, pronti a mettere in mostra le proprie capacità in diverse discipline. La manifestazione si svolge in un contesto che attira attenzione, con numerosi appassionati e appassionate pronti a seguire le gare. La presenza di questi numeri uno del nuoto italiano rappresenta un momento importante per la disciplina nel paese.

Tempo di lettura: 2 minuti È un parterre di big del nuoto italiano quello che si cimenterà alla piscina Scandone nelle gare in programma sabato 9 e domenica 10 maggio della nona edizione del Grand Prix Città di Napoli-trofeo Vecchio Amaro del Capo, la rassegna organizzata dalla società Eventualmente eventi & comunicazione di Luciano Cotena e la cui direzione tecnica è affidata a Francesco Vespe. Il meeting si conferma un appuntamento di prestigio nel panorama natatorio nazionale, collocato tra i campionati italiani Assoluti e il trofeo Sette Colli, ed è quest’anno tappa di avvicinamento agli Europei di Parigi previsti dal 31 luglio al 16 agosto.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - I big italiani del nuoto in gara al Grand Prix di Napoli

Notizie correlate

Nuoto, parata di stelle ai Campionati Italiani: tutti i big in gara a Riccione, Martinenghi infortunatoI Campionati Italiani Assoluti primaverili di nuoto si disputeranno a Riccione dal 14 al 18 aprile, con la presenza di 687 atleti (372 uomini e 315...

Judo, 23 azzurri iscritti al Grand Prix di Linz. Torna in gara Fabio Basile, opportunità per tanti giovaniIn attesa del Grand Slam di Tashkent che si terrà questo weekend, possiamo già proiettarci al terzo appuntamento stagionale del World Tour 2026 di...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Grand Prix di spada – I portacolori dell’Italia a Budapest si fermano agli assalti per i top 16; Grande festa sulle banchine dello Yacht Club Sanremo: torna il Grand Prix d’Italia Dragon Cup; Sanremo capitale del Dragone con il Grand Prix d’Italia 2026; La grande festa di Jerez apre il ciclo europeo del calendario 2026.

Grand Prix Città di Napoli-trofeo Vecchio Amaro del Capo: i big del nuoto alla ScandoneGare il 9 e 10 maggio: iscritti in 1.200. Miressi, Pilato e D’Ambrosio i primi nomi. ph: DeepBlueMedia. Cookies Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli ... nuoto.com

I big italiani del nuoto in gara al Grand Prix di NapoliÈ un parterre di big del nuoto italiano quello che si cimenterà alla piscina Scandone nelle gare in programma sabato 9 e domenica 10 maggio della nona edizione del Grand Prix Città di Napoli-trofeo Ve ... ansa.it

Pienone di iscritti per la prima prova del Grand Prix Centro Italia di Mountain Bike del piccolo borgo aquilano di Roccacasale. Oltre 500 atleti per una manifestazione aperta ai giovani specialisti del fuoristrada con età compresa fra i 7 e i 23 anni Il Giornale d - facebook.com facebook

Tara Dragas festeggia due podi nel Grand Prix di Pasqua. Esordio difficile per le Farfalle di Desio - x.com