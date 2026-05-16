Oggi 16 maggio San Simone Stock | riceve dalla Madonna una promessa e un dono

Il 16 maggio si celebra San Simone Stock, priore carmelitano inglese. Secondo la tradizione, ricevette dalla Madonna un oggetto devozionale molto popolare, accompagnato da una promessa di salvezza. La storia tramanda che il dono fosse consegnato in un momento particolare e che la promessa fosse legata alla protezione e alla salvezza degli appartenenti alla devozione. Questa ricorrenza ha radici storiche e religiose, e si ricorda ogni anno il ruolo di questo santo nella diffusione di pratiche devozionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Priore carmelitano inglese, San Simone Stock è legato a un oggetto devozionale tra i più amati al mondo, donatogli dalla Vergine Maria insieme a una straordinaria promessa di salvezza. È grande il rapporto d’amore che lega San Simone Stock alla Madonna. Prima eremita e poi priore dei Frati Carmelitani, il religioso fu un mistico e riformatore del Carmelo al quale diede una più spiccata impronta mariana. Nacque nel 1164 al Castello di Harford, nel Kent da una famiglia nobiliare. Suo padre era un barone governatore della contea. La sua nascita fu difficile per problemi già durante la gestazione e la madre consacrò il bambino alla Vergine Maria già da prima che nascesse. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 16 maggio, San Simone Stock: riceve dalla Madonna una promessa e un dono ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 16 Maggio - San Simone Stock: Milioni Portano Quel Panno Marrone Senza Conoscerne la Storia Sullo stesso argomento La Promessa anticipazioni 11 maggio: Manuel riceve una misteriosa lettera di CruzManuel riceve una misteriosa lettera di Cruz dal carcere e non sa se leggerla o distruggerla. Desidera fortemente diventare mamma: a Lourdes riceve un segno dalla MadonnaUna testimonianza legata a Lourdes, che ci fa comprendere come la Madonna ascolti le preghiere di chi la invoca con fede. LA PRIMA PAGINA DI AVVENIRE IL FATTO | Tra i capitoli aperti resta quello di Taiwan: dalla Casa Bianca segnali di disimpegno (e preoccupazione) Accordi fantasma Mezzi affari e molti silenzi pesanti al vertice tra Trump e Xi, che mercoledi vedrà Putin Il x.com