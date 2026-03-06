50 piante sradicate | il parco di San Benedetto in pericolo

Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo 2026, nel parco di San Benedetto a Colleatterrato sono state sradicate circa 50 piante. Si tratta di un atto di vandalismo che ha danneggiato il verde pubblico della zona, creando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare i responsabili.

Nella notte tra venerdì 6 marzo e sabato 7 marzo 2026, il nuovo polmone verde di Colleatterrato è stato colpito da un atto di distruzione deliberata. Cinquanta giovani piante sono state sradicate dal suolo del quartiere San Benedetto a Teramo, vanificando parzialmente lo sforzo di rigenerazione urbana portato avanti dall'amministrazione comunale insieme alla società Perfetti Van Melle. Le indagini della polizia locale sono già in corso per identificare i responsabili attraverso l'analisi delle telecamere di sorveglianza installate nell'area. Il danno colpisce un progetto che vedeva la donazione di mille specie arboree e arbustive, destinate a completare l'arredo verde attorno alla nuova scuola materna e al parco giochi recentemente inaugurato.