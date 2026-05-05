Venerdì 8 tutte le scuole di Napoli chiuse per la visita di Papa Leone XIV | l'ordinanza estesa a tutte le Municipalità

Venerdì 8 maggio 2026 tutte le scuole di Napoli resteranno chiuse a causa della visita di Papa Leone XIV. Il sindaco ha firmato un’ordinanza che coinvolge tutte le Municipalità della città. La decisione riguarda le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, senza eccezioni. La chiusura si applica a tutte le scuole pubbliche e private presenti sul territorio comunale.

Ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi per la chiusura di tutte le scuole venerdì 8 maggio 2026, in occasione della visita di Papa Leone XIV.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Scuole chiuse a Napoli per la visita di Papa Leone XIVVenerdì 8 maggio, in occasione della visita di Papa Leone XIV, in alcune zone di Napoli le scuole rimarranno chiuse. Scuole chiuse a Napoli per la visita del Papa: le municipalità interessatePer la visita del Papa a Napoli in programma l'otto maggio, il Comune è emanato un'ordinanza di chiusura delle scuole nelle Municipalità 1, 2 e 4. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Visita Pastorale di Papa Leone XIV all’Arcidiocesi e alla Città di Napoli; NAPOLI PRONTA AD ACCOGLIERE PAPA LEONE XIV; Napoli blindata per la visita di Papa Leone: tutte le decisioni del Comune dalle scuole alle strade alle ztl; Papa Leone atteso a Napoli: l'incontro in piazza Plebiscito venerdì 8 maggio, ecco il programma completo. Venerdì 8 tutte le scuole di Napoli chiuse per la visita di Papa Leone XIV: l’ordinanza estesa a tutte le MunicipalitàIl sindaco Gaetano Manfredi firma l’ordinanza per la chiusura delle scuole venerdì 8 maggio 2026, in occasione della visita di Papa Leone XIV. Saranno chiusi i plessi pubblici e privati di ogni ordine ... fanpage.it Strade chiuse e divieti di sosta per la visita di Papa Leone XIV a NapoliNapoli, traffico modificato per la visita di Papa Leone XIV: strade chiuse, divieti di sosta e cambi alla mobilità dal 7 all’8 maggio 2026. napolike.it Papa Leone a Pompei, tutte le informazioni utili - facebook.com facebook Trump attacca di nuovo Papa Leone: "Sta mettendo a rischio molti cattolici". E poi ancora: "Vuole che l'Iran abbia l'arma nucleare, è di Chicago, deve imparare" x.com