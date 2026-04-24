Durante una cerimonia pubblica, il Papa è stato ripreso mentre schiacciava una zanzara con il dito. Il video di pochi secondi è stato condiviso rapidamente sui social media, raggiungendo un vasto pubblico. La scena ha suscitato commenti e reazioni di vario tipo, diventando rapidamente un fenomeno virale in diverse piattaforme online.

Un momento apparentemente banale si è trasformato in un piccolo fenomeno virale sui social di tutto il mondo. Durante la messa conclusiva del suo viaggio apostolico in Guinea Equatoriale, Papa Leone XIV è stato ripreso mentre schiacciava una zanzara sui suoi paramenti sacri bianchi, in un gesto che ha generato decine di migliaia di visualizzazioni e commenti ironici da parte degli utenti del web. Pope Leo’s run?in with a rogue fly during his trip to Equatorial Guinea was an unexpected comedy break — a light reminder that the man who leads the Catholic Church is still just human and wonderfully, hilariously relatable..🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Papa Leone schiaccia una zanzara durante la cerimonia: il video diventa virale

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Papa Leone XIV e la zanzara. Il video vola su XRoma, 23 aprile 2026 - Le zanzare non sono molto amate a tutte le latitudini, e anche il Papa sembra meno benevolo verso queste fastidiosi insetti.

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La copertina di Newsweek dedicata a Papa Leone. x.com

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