Paolo Crepet sarà protagonista di un evento culturale di rilievo nella stagione, che si terrà al Teatro Smeraldo di Valeggio sul Mincio. L'occasione prevede una presentazione speciale a ingresso aperto al pubblico, offrendo l'opportunità di ascoltare le sue riflessioni e confrontarsi con le tematiche trattate. L'evento rappresenta una delle manifestazioni più significative del periodo dedicato alla cultura condivisa, coinvolgendo un pubblico vario e desideroso di approfondire temi legati all’attualità e alla società.

Un grande evento di cultura condivisa e aperto a tutti. Ad aprire le porte sarà Paolo Crepet con una speciale anteprima al Teatro Smeraldo di Valeggio sul Mincio. Dopo il successo della prima edizione 2025, che ha ospitato in un weekend oltre 7.000 persone, sabato 6 e domenica 7 giugno si svolgerà la seconda edizione di VALEGGIO COMTEMPORANEA. Una manifestazione dal format unico, promossa dall’Associazione Percorsi APS Valeggio sul Mincio e dal Comune di Valeggio sul Mincio-Assessorato alla Cultura, che hanno raccolto la coralità e la ricchezza di un territorio crocevia di arte, storia, imprese, impegno sociale, enogastronomia, innovazioni e tradizioni, trasformandolo in un contenitore culturale di grande capacità attrattiva. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Paolo Crepet ospite ad uno degli eventi culturali più importanti di stagione. I dettagli

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