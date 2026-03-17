Paolo Crepet estremo | Come siamo diventati degli idioti

Al Festival Filosofico del Sannio, lo psichiatra Paolo Crepet ha partecipato a un dibattito sulla libertà e sui limiti dei giovani, esprimendo anche dure critiche nei confronti dell’intelligenza artificiale. Durante l’evento, ha commentato le trasformazioni della società e il modo in cui l’educazione e la cultura si sono evolute. Le sue parole hanno suscitato reazioni tra il pubblico presente.

Al Festival Filosofico del Sannio, ecco Paolo Crepet. E lo psichiatra, tra le riflessioni sulla libertà e sui limiti dei giovani, ecco che si è scagliato con parole durissime anche contro l'intelligenza artificiale. Sul palco del Teatro San Marco, durante il terzo appuntamento della rassegna promossa dall’Associazione “Stregati da Sophia”, Crepet ha proposto una lectio magistralis dal titolo “Il reato di pensare”, trasformandola in un affondo critico sul presente e sulle derive della società contemporanea. “Oggi la libertà sembra essere diventata una merce ”, ha dichiarato lo psichiatra, delineando uno scenario segnato da violenza diffusa e da un flusso costante di notizie drammatiche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Paolo Crepet estremo: "Come siamo diventati degli idioti" Articoli correlati Leggi anche: Nicola Gratteri: "Minori sono diventati carne da macello e utili idioti per il crimine" Leggi anche: Paolo Crepet contro Belve: “Disperazione allo stato puro” Aggiornamenti e notizie su Paolo Crepet Argomenti discussi: Famiglia nel Bosco, la rabbia di Paolo Crepet: Ma per carità di Dio... | Libero Quotidiano.it. A Benevento Paolo Crepet demolisce l’Intelligenza Artificiale: L’uso banale ci ha reso idiotiTerzo appuntamento per il Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione Stregati da Sophia. Sul palco del Teatro San Marco, Paolo Crepet ha tenuto una lectio magistralis sul Il reat ... ntr24.tv Paolo Crepet al teatro Augusteo di Napoli: «Tra guerre e machismi meglio restare umani»Convinto che la psichiatria sia «l’arte di rimuovere gli ostacoli alla felicità», e la sociologia lo strumento per acuire lo sguardo e rafforzare ... ilmattino.it