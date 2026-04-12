L’Union Berlino ha annunciato la nomina di Marie-Louise Eta come prima donna a ricoprire il ruolo di allenatrice in uno dei principali campionati di calcio maschile. La sua nomina segna un passo importante per il club, che ha scelto di affidarle la guida della prima squadra, attualmente impegnata in una fase cruciale della stagione. Eta prende il posto dell’allenatore precedente e inizierà il suo incarico nelle prossime settimane.

«Il nostro girone di ritorno è disastroso e non ci facciamo accecare dalla posizione in classifica – le parole dell'amministratore delegato Horst Heldt, convinto della decisione - la nostra posizione in classifica è pericolante e abbiamo urgentemente bisogno di punti. Due vittorie nelle ultime 14 partite e le recenti prestazioni non ci trasmettono la sensazione che sia possibile un cambio di passo». L’Union Berlino è al momento undicesimo in classifica con trentadue punti, un bottino che lascia ancora abbastanza sereni i tifosi, ma gli ultimi risultati hanno spinto la dirigenza del club a cambiare per dare una sterzata. «Sono felice che il club mi abbia affidato questo compito impegnativo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Marie-Louise Eta, chi è la prima donna ad allenare in uno dei più importanti campionati di calcio maschile

Marie-Louise Eta all’Union Berlino, chi è la prima donna allenatrice nel grande calcio (a 34 anni)L'Union Berlino ha scelto Eta per la panchina fino alla fine della stagione: è la prima allenatrice a guidare una squadra maschile che fa parte dei...

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