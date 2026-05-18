Panatta | Io non sarei potuto essere Sinner potevo permettermi cose che a lui non interessano

L’ex tennista ha commentato la propria carriera e il rapporto con il tennis attuale, affermando di non essere riuscito a diventare come il giovane talento di oggi. Ha spiegato di aver avuto possibilità diverse rispetto a Sinner, sottolineando che alcune cose non gli interessano o non potevano essere alla sua portata. Durante l’intervista, si è visto un abbraccio tra i due, accompagnato da un sorriso ironico e da un atteggiamento apparentemente burbero, a testimonianza di un legame durato circa cinquant’anni, ormai segnato dal destino.

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L’abbraccio, la confidenza ironica da finto burbero, quel mezzo secolo di storia infine rotto per ineluttabilità. Quello tra Adriano Panatta e Jannik Sinner non è stato solo un passaggio di consegne romano (in attesa del Roland Garros), è stato anche un passaggio di stato chimico: dal tennis antico e godereccio a quello moderno tutto studio matto e disperatissimo. Esplicitato direttamente da lui, da Panatta, dal mito che non poteva davvero più delle stesse telefonate sulla sua eredità possibile. Non peraltro ci sono voluti 50 anni per vedere un altro italiano trionfare al Foro. Una volta ne parlò allargando il discorso anche con noi. Lo controfirma in prima persona sul Corriere della sera: “ Non avrei mai potuto essere come lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Panatta: “Io non sarei potuto essere Sinner, potevo permettermi cose che a lui non interessano” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Panatta e Bertolucci colpiti da Sinner: cè qualcosa che non riescono più a spiegare Sullo stesso argomento “Io 24enne contro Sinner?”: la risposta di Panatta fa ridere i giornalistiAdriano Panatta ha commentato così la grande vittoria di Sinner agli Internazionali d'Italia, sottolineando la bravura dell'azzurro dentro e fuori... Juventus, ascolta Pjanic: «Se in estate non posso permettermi l’investimento su Tonali, allora prendo lui! È il campione che serve»Juventus, ascolta Pjanic: «Se in estate non posso permettermi l’investimento su Tonali, allora prendo lui! È il campione che serve» Calciomercato... Panatta: Io non avrei mai potuto essere come SinnerVeniamo da due mondi diversi, anche per quanto riguarda il tennis. Io potevo permettermi cose che a Jannik non interessano neanche un po'. Gli darà anche la coppa del Roland Garros ... dire.it Panatta: A Sinner ho dato il mio posto nell'albo d'oro, ma non sarei mai potuto essere come lui. Vi spiego perchéAdriano Panatta ha premiato Sinner a Roma con il presidente Mattarella: gli ho detto che voglio premiarlo anche a Parigi. Vi rivelo il suo segreto da campione ... corriere.it