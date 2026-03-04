Miralem Pjanic ha parlato della situazione attuale della Juventus e delle possibili mosse di mercato. Durante un’intervista a La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ha affermato che se in estate non fosse possibile investire su Tonali, preferirebbe acquistare un altro campione che ritiene più adatto alle esigenze della squadra. Le sue dichiarazioni si concentrano sulle strategie di mercato dei bianconeri.

Calciomercato Juventus: presa questa decisione per il futuro di Locatelli. Il club bianconero sta andando in questa direzione, ultimissime Milan, dentro al rinnovo di Leao: qual è la posizione del club rossonero e del portoghese per prolungare il contratto! Mossi passi importanti Como, Fabregas commenta il pareggio con l’Inter: «Ci andiamo a giocare una finale di Coppa Italia a San Siro. Se l’avessimo detto due anni fa nessuno ci avrebbe creduto!» Inter, Chivu dopo lo 0-0 col Como: «Non è stata una partita da Inter e neanche bella da vedere, ma dovevamo fare di necessità virtù. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juventus, ascolta Pjanic: «Se in estate non posso permettermi l’investimento su Tonali, allora prendo lui! È il campione che serve»

Pjanic rivela: «Spalletti ha valorizzato tutti i bomber, ho fiducia anche in David. A centrocampo se non posso permettermi Tonali prenderei lui» di Redazione JuventusNews24Miralem Pjanic ha parlato di Juve, Spalletti e di bomber per il futuro bianconero, con un occhio anche al centrocampo.

Tonali Juventus: è lui il grande sogno dell’estate, ma attenzione alla concorrenza di questi grandi clubdi Redazione JuventusNews24Tonali Juventus, è lui il grande sogno dell’estate bianconera.

Aggiornamenti e notizie su Juventus ascolta Pjanic Se in estate...

Juventus, Miralem Pjanic ha rilasciato queste dichiarazioni sul momento dei bianconeri ma anche in chiave calciomercatoJuventus, Miralem Pjanic ha rilasciato queste dichiarazioni sul momento dei bianconeri ma anche in chiave calciomercato Miralem Pjanic è stato intervistato a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue ... calcionews24.com

Pjanic: Spalletti è l’uomo giusto per aprire un ciclo alla Juventus. Ma servono rinforziPjanic parla a Gazzetta: Spalletti è l’uomo giusto per aprire un ciclo alla Juventus. Ma servono rinforzi Miralem Pjanic parla da ex regista bianconero e da ... tuttojuve.com