Io 24enne contro Sinner? | la risposta di Panatta fa ridere i giornalisti
Adriano Panatta ha commentato la recente vittoria di Sinner agli Internazionali d'Italia, evidenziando le sue capacità sia in partita che nella vita quotidiana. La sua riflessione ha suscitato alcune risate tra i giornalisti presenti, che hanno apprezzato il tono informale con cui l’ex tennista ha espresso il suo giudizio. La dichiarazione si è concentrata sulla bravura del giovane atleta, senza approfondimenti su aspetti tecnici o altri dettagli.
Adriano Panatta ha commentato così la grande vittoria di Sinner agli Internazionali d'Italia, sottolineando la bravura dell'azzurro dentro e fuori dal campo. E la leggenda del tennis italiano ha risposto così alla domanda di un giornalista che gli chiedeva come finirebbe una sfida tra il Panatta 24enne e il Sinner di oggi. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Alla fine le parole più sagge che ho sentito su Sinner sono state proprio quelle di Medvedev. È davvero tosta giocare contro di lui. Quindi, per vincere un punto, devi scambiare tantissimo. Io cerco di vincere i punti, e di conseguenza colpisco un sacco di volte l - Facebook facebook
Ma ora io dico: tu sei la fidanzata di Mark ma proprio vicino a Laila te devi sede'?!?! Ma scanzate no?!?! Eccheccazzo! #sinner x.com
Biomeccanica del primo servizio di Sinner reddit
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