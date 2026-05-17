Io 24enne contro Sinner? | la risposta di Panatta fa ridere i giornalisti

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Adriano Panatta ha commentato la recente vittoria di Sinner agli Internazionali d'Italia, evidenziando le sue capacità sia in partita che nella vita quotidiana. La sua riflessione ha suscitato alcune risate tra i giornalisti presenti, che hanno apprezzato il tono informale con cui l’ex tennista ha espresso il suo giudizio. La dichiarazione si è concentrata sulla bravura del giovane atleta, senza approfondimenti su aspetti tecnici o altri dettagli.

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Adriano Panatta ha commentato così la grande vittoria di Sinner agli Internazionali d'Italia, sottolineando la bravura dell'azzurro dentro e fuori dal campo. E la leggenda del tennis italiano ha risposto così alla domanda di un giornalista che gli chiedeva come finirebbe una sfida tra il Panatta 24enne e il Sinner di oggi. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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