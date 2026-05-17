Io 24enne contro Sinner? | la risposta di Panatta fa ridere i giornalisti

Adriano Panatta ha commentato la recente vittoria di Sinner agli Internazionali d'Italia, evidenziando le sue capacità sia in partita che nella vita quotidiana. La sua riflessione ha suscitato alcune risate tra i giornalisti presenti, che hanno apprezzato il tono informale con cui l’ex tennista ha espresso il suo giudizio. La dichiarazione si è concentrata sulla bravura del giovane atleta, senza approfondimenti su aspetti tecnici o altri dettagli.

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