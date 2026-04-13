Panatta esalta Sinner | Ha una forza mentale superiore E guarda al Roland Garros | Sinner superiore ma Slam è un altro sport

L’ex tennista italiano ha commentato il recente successo di un giovane atleta, sottolineando come la sua forza mentale abbia giocato un ruolo fondamentale nella vittoria. Ha inoltre affermato che, in confronto a un eventuale confronto sul campo di un grande torneo del Grande Slam, il livello di difficoltà si amplia notevolmente. Durante un’analisi del torneo di Monte-Carlo, ha evidenziato come la capacità di leggere il gioco e la determinazione siano stati elementi decisivi contro un avversario molto forte.

Il trionfo diJannik SinneralMasters di Monte-Carlocontinua a raccogliere consensi e applausi, anche da chi il tennis lo conosce profondamente. Tra questi c’è sicuramente Adriano Panatta, presente nel Principato durante il match e poi intervenuto negli studi televisivi per analizzare la vittoria dell’azzurro contro Carlos Alcaraz. Panatta, che aveva assistito dal vivo alla semifinale contro Zverev, ha sottolineato la difficoltà della finale, condizionata anche dal vento: “È stata una partita complicata, con tanti errori ma anche punti straordinari. Parliamo di due giocatori che esprimono un tennis diverso rispetto a tutti gli altri del circuito”.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Panatta esalta Sinner: “Ha una forza mentale superiore”. E guarda al Roland Garros: “Sinner superiore, ma Slam è un altro sport” Leggi anche: Jannik Sinner superiore nelle statistiche a Novak Djokovic a Melbourne, ma sconfitto: la forza mentale dell’azzurro è mancata Sinner ha cambiato tutto: Montecarlo ribalta gli equilibri con Alcaraz. Panatta: “Ha vinto la forza mentale”La vittoria di Montecarlo è qualcosa di più di un titolo, del ritorno al numero 1.