Adriano Panatta ha dichiarato che aspetta di vedere Jannik Sinner a Parigi, dove consegnerà il trofeo. Ha aggiunto che gli altri giocatori, se sono in difficoltà, perdono, mentre Sinner no. L’ex tennista ha anche affermato che sarà presente sul Centrale per la premiazione dei 50 anni dal suo successo, e ha espresso il piacere di passare il testimone a Sinner, definendo un onore cedergli il proprio ruolo.

Alla fine si è emozionato persino lui. “Lo sapete che sono un vecchio cinico romano, però quando il pubblico mi ha fatto quell’applauso all’inizio è stato bello”. Sì, è stato bellissimo anche quello. Adriano Panatta è tornato sul Centrale del Foro Italico, il campo in cui 50 anni fa vinse gli Internazionali, e dopo aver assistito con attenzione e senza scomporsi troppo (non è il tipo) alla grande vittoria di Jannik Sinner in due set su Casper Ruud è salito sul palco per premiarlo. Un altro italiano dopo di lui. Finalmente. Abbiamo l’impressione che per lei sia stata un po’ anche una liberazione. Possibile? “Cinquant’anni sono tanti e io di sicuro sono molto felice. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Panatta: "Aspetto Sinner a Parigi, anche lì consegnerò il trofeo. Gli altri se stanno male perdono, lui..."

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