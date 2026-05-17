Strepitoso-Sinner | vince anche gli Internazionali! È il primo italiano 50 anni dopo Panatta

Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali di Roma, diventando il primo italiano a conquistare il torneo dopo 50 anni dalla vittoria di Adriano Panatta nel 1976. La finale si è conclusa con la sua vittoria, segnando un risultato storico per il tennis italiano. La vittoria di Sinner rappresenta una tappa importante nella storia del tennis nel paese, lasciando alle spalle un lungo periodo senza successi di questo livello. La sua prestazione è stata decisiva nel corso dell’intera competizione.

Jannik Sinner conquista gli Internazionali di Roma, primo italiano a riuscirsi 50 anni dopo la vittoria nel 1976 di Adriano Panatta. Il numero uno al mondo si è imposto sul norvegese Casper Ruud in due set con il punteggio di 6-4 6-4 in un'ora e 45'. Per Sinner è il decimo Masters in carriera e completa la serie di tutti i nove '1000' del circuito, come riuscito soltanto a Novak Djokovic, diventando però rispetto al serbo il più giovane a completare l'impresa, a 24 anni e 8 mesi. Nel giocare la sua sesta finale consecutiva in un 1000 (il record è di Djokovic con 7 tra Roma 2015 e Miami 2016), la quinta dell'anno (come Nadal nel 2011), diventano sei i Masters vinti di fila (da Parigi Nanterre a novembre) dell'azzurro eguagliando un altro primato di Rafa, che nel 2010 fu l'unico a trionfare in tutti i 1000 stagionali sulla terra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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