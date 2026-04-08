Calcio a 5 | in Serie C1 i bianconeri di Nicola Tenerani chiudono al 5° posto Il Città si congeda con un successo | Creata una base solida per il futuro
Nel campionato di calcio a 5 di Serie C1, la squadra dei bianconeri guidata da Nicola Tenerani ha concluso la stagione al quinto posto. La formazione di Massa si è invece congedata con una vittoria, lasciando il campo con un risultato di 5-4 contro il Timec. La squadra ha schierato in campo giocatori come Salvatori, Mosti, Russo, Verduci, Pallotti, Sergio, Gentile, Bedini, Puglione, Elias e Colesnicov.
Città di MAssa 5 Timec 4 CITTA’ DI MASSA: Salvatori, Mosti, Russo, Verduci, Pallotti, Sergio, Gentile, Bedini, Puglione, Elias, Colesnicov. All. Tenerani. TIMEC: Peluso, Di Lorenzo, Imperio, Solazzo, Kacimi, Grilli, Buonopane, Serio, Cusano, Troia, Riccio. All. Bini Conti. Arbitri: Giusti e Giugliano di Lucca. Marcatori: 2 Bedini (M), Elias (M), Sergio (M), Puglione (M), Buonopane (T), Serio (T), Troia (T), Riccio (T). MASSA – Il Città di Massa ha salutato i suoi tifosi venerdì scorso al Palazzetto dello Sport di Massa con un successo che gli ha garantito il quinto posto finale nel campionato di Serie C1. Un piazzamento importante ma che non gli consentirà di disputare i playoff a causa della forbice di punti troppo ampia dalla seconda in classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Calcio a 5, in serie c1 i bianconeri conquistano un importante successo in chiave salvezza. Il Città di Massa mette la freccia e con cinque reti sorpassa la Sangiovannesesangiovannese 4 città di massa 5 FUTSAL SANGIOVANNESE: Pavanello, Panichi, Senesi, Torre, Mehmeti, Manetti, Milito, Matteini, Romano, Pugliese,...
Calcio a 5, in serie c1. Il Città di Massa di Tenerani schianta il Remore. Ma i tre punti non garantiscono ancora i playoffRemole 2 Città di MAssa 6 REMOLE: Lastrucci, Laino, Francini, Fashandi, Parrini, Fabbri, Checchi, Truschi, Pacini, Votano, Della Ragione, Pratesi.