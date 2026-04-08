Calcio a 5 | in Serie C1 i bianconeri di Nicola Tenerani chiudono al 5° posto Il Città si congeda con un successo | Creata una base solida per il futuro

Nel campionato di calcio a 5 di Serie C1, la squadra dei bianconeri guidata da Nicola Tenerani ha concluso la stagione al quinto posto. La formazione di Massa si è invece congedata con una vittoria, lasciando il campo con un risultato di 5-4 contro il Timec. La squadra ha schierato in campo giocatori come Salvatori, Mosti, Russo, Verduci, Pallotti, Sergio, Gentile, Bedini, Puglione, Elias e Colesnicov.