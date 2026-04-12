Le Lions Teramo hanno ottenuto una vittoria contro il Monteprandone con il punteggio di 30-27, aggiungendo così il quarto successo consecutivo in trasferta. La partita si è conclusa con una differenza di tre punti a favore della squadra ospite, che ha prevalso sugli avversari nel secondo tempo. Nessun dettaglio è stato fornito sui marcatori o sui momenti specifici dell'incontro.

Le Lions Teramo hanno forzato la resistenza del Monteprandone con un successo netto da 27-30, conquistando la quarta vittoria consecutiva in trasferta. La sfida, disputata nel palazzetto dello sport di Monteprandone davanti a un pubblico numeroso e appassionato, ha i biancorossi imporsi grazie a una gestione tattica superiore nei momenti decisivi della ripresa. Il dominio iniziale e la reazione dei padroni di casa. La partita si è aperta con un ritmo frenetico dettato dagli ospiti, che sono riusciti a scuotere immediatamente il campo avversario con un parziale di 4-0. Questa spinta aggressiva delle Lions Teramo sembrava aver messo in difficoltà i locali, ma l’equilibrio è stato ritrovato dopo circa quindici minuti di gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Handball: Lions Teramo travolge il Monteprandone con il 4° successo

Lions Teramo: 3 punti, infortuni e la via per la salvezzaLa stagione della Lions Teramo si sta scrivendo con un bilancio di metà anno che mescola risultati concreti e fattori imprevisti.

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