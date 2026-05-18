Pallamano | Italia la Notte Magica di Faenza vale i Mondiali 2027 Azzurri in una nuova dimensione
La nazionale maschile di pallamano italiana si è qualificata ai Mondiali 2027 durante un evento a Faenza, in una partita che ha rappresentato un momento importante per la squadra. La vittoria si inserisce in un percorso di progressi che dura da diversi anni, con numerose sfide affrontate e superate sul campo. La qualificazione permette alla squadra di partecipare a un torneo internazionale di grande rilevanza, segnando un nuovo traguardo nel suo cammino. L’evento ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.
Una nazionale che non smette di crescere e di stupire. L’Italia maschile della pallamano si è presa la qualificazione per i Mondiali 2027 nel modo più bello: mostrando sul campo tutto il percorso fatto in questi anni per arrivare a centrare un nuovo obiettivo. Ribaltare la Svizzera, data da tutti per favorita, non è stata cosa da poco anzi. Nel solco di quanto fatto dal maggio 2024, quando arrivò la prima storica svolta per questo gruppo – capace di certificare il ritorno dell’ Italia (l’anno successivo) sul palcoscenico planetario dopo 28 anni – Parisini e compagni hanno tirato fuori qualcosa di incredibile al Pala Cattani di Faenza. Alla... 🔗 Leggi su Oasport.it
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