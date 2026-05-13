LIVE Svizzera-Italia Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | gli azzurri vogliono fare la storia

Alle 18.55 si è aperto il match tra la nazionale italiana e quella svizzera nelle qualificazioni ai Mondiali di pallamano del 2027. Le squadre sono pronte a scendere in campo, con gli azzurri determinati a ottenere un risultato importante. La partita si gioca in diretta e gli aggiornamenti vengono trasmessi in tempo reale. Si prevede un’ora di gioco intensa, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.55 Questi gli azzurri che scenderanno in campo: Gianluca Dapiran, Tommaso De Angelis, Leo Prantner, Nicolò D’Antino, Davide Pugliese, Simone Mengon, Christian Manojlovic, Davide Bulzamini, Mikael Helmeon, Giacomo Savini, Thomas Bortoli, Alex Belardinelli, Andrea Parisini, Tommaso Romei, Valentino Dello Vicario e i portieri Domenico Ebner e Pau Panitti. 18.53 La selezione azzurra, guidata dal coach Bob Hanning, dovrà purtroppo fare a meno causa infortuni di Filippo Angiolini e Marco Mengon. 18.50 Mancano solo 10 minuti all’inizio del match! 18.47 La vittoria in terra elvetica sarebbe un blitz tanto difficile quanto importante per indirizzare la qualificazione dalla propria parte.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Svizzera-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: gli azzurri vogliono fare la storia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Svizzera-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: playoff d’andata per limitare i danniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sfida fra Svizzera e... LIVE Svizzera-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: serve limitare i danni nella sfida d’andataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sfida fra Svizzera e... Temi più discussi: Qualificazioni Mondiali 2027: a Zurigo l’andata fra Italia e Svizzera · Diretta Sky Sport Arena e YouTube Sky Sport; LIVE Svizzera-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: playoff d’andata per limitare i danni; Campionati del mondo di hockey su ghiaccio maschile 2026: il programma e dove vedere l’Italia in Top Division; Pallamano, qualificazioni Mondiali: è doppia sfida Italia-Svizzera. Altri sport in TV oggi 13 maggio 2026 12:00 Ciclismo, Giro d’Italia Praia a Mare-Potenza Eurosport 13:00 Tennis, WTA 1000 Roma: 3^ Quarto di Finale Sky Sport 19:00 Pallamano maschile, Qualificazioni Mondiali 2027: Svizzera-Italia Sky Sport La lista su stori x.com Svizzera-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027: orario, programma, streamingIl primo momento della verità è arrivato per l'Italia della pallamano. Il pass per i Mondiali 2027 passa innanzitutto dalla gara d'andata, in trasferta, ... oasport.it LIVE Svizzera-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: playoff d’andata per limitare i danniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sfida fra Svizzera e Italia ... oasport.it