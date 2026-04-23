Pallamano | il Papanice Alfieri batte Maida e vola alle Nazionali

Nel torneo regionale di pallamano a Cosenza, il Papanice Alfieri ha conquistato la vittoria battendo Maida con il punteggio di 5-3 nella finale. La vittoria permette alla squadra di qualificarsi alle fasi nazionali dei Giochi della Gioventù per la stagione 20252026. La partita si è svolta davanti a un pubblico di appassionati e ha determinato la squadra campione della regione.

? Cosa sapere Il Papanice Alfieri batte Maida 5-3 nella finale regionale di pallamano a Cosenza.. Il titolo regionale nei Giochi della Gioventù 20252026 garantisce l'accesso alle fasi nazionali.. La squadra di pallamano dell’Istituto Comprensivo Papanice Alfieri ha conquistato il titolo regionale nei Giochi della Gioventù 20252026 battendo i ragazzi di Maida per 5-3 nella finale giocata a Cosenza. Non è stata una passeggiata, ma una battaglia vera, di quelle che si raccontano ancora per ore dopo il fischio finale. A Cosenza, sul parquet dove si sono decisi i destini dei migliori atleti della regione, gli studenti della classe 3A del plesso Papanice hanno dimostrato che la determinazione conta più del talento isolato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pallamano: il Papanice Alfieri batte Maida e vola alle Nazionali Notizie correlate Il Bsc Arezzo conquista il titolo toscano di Baseball5 e vola alle semifinali nazionaliIl Bsc Arezzo conquista il titolo toscano di Baseball5 superando il Nuove Pantere Lucca nella finale regionale e centrando così la qualificazione... NeXst Srl vola alle finali nazionali del “Premio Cambiamenti Cna”Arezzo, 31 marzo 2026 – Dalle qualificazioni provinciali di Arezzo fino alla finale regionale di Firenze. Contenuti e approfondimenti Si parla di: IC Papanice Alfieri campione regionale di pallamano: studenti crotonesi alle finali nazionali; Lotta olimpica, un talento crotonese in nazionale: Megna al raduno FIJLKAM di Cesenatico. L’I.C. Papanice Alfieri vola alle finali nazionali di PallamanoStraordinario risultato per l’Istituto Comprensivo Papanice Alfieri, che conquista il titolo regionale di pallamano nell’ambito dei Giochi della Gioventù 2025/2026 e stacca il pass per la fase naziona ... ilcrotonese.it