‘Giochi Giovanili delle Bandiere Estensi’ le contrade tornano a sfidarsi in piazza

Domenica 10, in Piazza del Municipio a Ferrara, si terranno i ‘Giochi Giovanili delle Bandiere Estensi’, dalle 9 alle 15. L’evento prevede gare dedicate ai giovani, con diverse contrade che si sfideranno tra loro. La manifestazione si svolge nel centro della città e coinvolge i partecipanti più giovani in competizioni sportive di vario tipo. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolge in orario di mattina e primo pomeriggio.

Domenica 10, dalle 9 alle 15, in Piazza del Municipio a Ferrara si svolgeranno i ‘Giochi Giovanili delle Bandiere Estensi’, con gare under. Un torneo che vedrà sfidarsi gli sbandieratori delle contrade di Ferrara e a farlo saranno gli atleti più giovani. I ‘Giochi Giovanili delle Bandiere.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: La magia del cinema torna in piazza con il palio delle Contrade Leggi anche: Palio delle Rocche . Pronte le tre contrade Contenuti utili per approfondire Si parla di: Palio di Ferrara. Terminati gli omaggi al Duca: il programma e quando saranno le corse; Ultimo omaggio al Duca. E Savonarola elenca i vizi.