Da oltre cinque decenni, piazza del Municipio ospita gli Antichi Giochi delle Bandiere Estensi, un evento che si rinnova ogni anno con grande partecipazione. Nel 2024, la vittoria è andata a San Giacomo, che ha conquistato il primo posto. La manifestazione ha avuto inizio nel 1976, quando l’Ente Palio ottenne l’uso esclusivo di questa piazza, dopo aver svolto le gare in diverse altre location della città tra il 1974 e il 1975.

Antichi Giochi delle Bandiere Estensi, da 50 anni in piazza del Municipio. Trionfo per San Giacomo. Era il 1976 quando l’ Ente Palio ottenne in esclusiva questa piazza, dopo le gare in piazza Ariostea nel 1974 e 1975 e le edizioni in piazza Trento Trieste e piazza Sacrati. Le gare in due sessioni. Sabato sera gli atleti nelle specialità individuali e di squadra. La Specialità Singolo categoria assoluti ha visto trionfare Luca Ghinassi di Borgo San Giovanni; secondo Alessandro Tortorici (Rione Santa Maria in Vado); bronzo per Emanuele Bigoni (Borgo San Giacomo). La Grande Squadra è stata vinta da San Giacomo, secondo San Luca e terzo San Giovanni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Antichi giochi delle bandiere. San Giacomo sul gradino più alto

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