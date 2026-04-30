La manifestazione a Firenze per la Global Sumud Flotilla VIDEO

Questa sera a Firenze si è svolta una manifestazione con centinaia di partecipanti, partendo da piazza Santissima Annunziata. La protesta è stata organizzata in solidarietà alla Global Sumud Flotilla, dopo che nella notte sono state intercettate e fermate dalla marina israeliana più di venti imbarcazioni in acque internazionali vicino alla Grecia. La manifestazione ha coinvolto persone che hanno espresso il proprio sostegno all’iniziativa.

Centinaia di persone in corteo questa sera a Firenze, con partenza da piazza Santissima Annunziata, in solidarietà alla Global Sumud Flotilla, dopo le oltre venti imbarcazioni intercettate e fermate questa notte dalla marina di Israele in acque internazionali, vicine alla Grecia. A bordo su.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Migliaia alla manifestazione pro Pal a Massa: il video del corteo Notizie correlate Global Sumud Flotilla: «Le nostre barche intercettate dagli israeliani». La Farnesina chiede chiarimenti a Tel Aviv – Il video«Le nostre imbarcazioni sono state avvicinate da motoscafi militari, che si sono autodefiniti “israeliani”, i quali, puntando laser e armi d’assalto... Gaza: tappa a Napoli per la Global Sumud FlotillaNella domenica delle Palme, a Napoli un ramoscello d’ulivo è stato consegnato anche ai volontari della Global Sumud Flotilla che, partiti da Livorno,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Intercettate le barche della Flotilla, la testimonianza di Bundu e Salvetti: Si sono definiti israeliani, droni sulla testa; La Global Sumud Flotilla è pronta a ripartire per Gaza: Non siamo folli, chi si imbarca crede nella giustizia; Global Sumud Flotilla, la nuova missione verso Gaza in partenza da Augusta; Flotilla abbordata da Israele: il racconto del nostro inviato. Navi della Global Sumud Flotilla intercettate da militari israeliani, manifestazione a FirenzeManifestazione a Firenze contro l'intervento di navi militari israeliane nei confronti della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza che ha a bordo anche persone italiane. 055firenze.it Flotilla, la marina israeliana intercetta alcune navi: testimonianze degli attivisti e proteste a FirenzeTestimonianze dalla Global Sumud Flotilla verso Gaza: intercetti, droni, sequestri e tensioni nel Mediterraneo. gonews.it Israele ha annunciato che saranno fatti sbarcare in Grecia gli attivista della Global Sumud Flotilla fermati stanotte dalle forze armate israeliane. - facebook.com facebook Sono 24 al momento gli attivisti italiani a bordo della Global Sumud Flotilla che risultano arrestati. Gli attivisti si trovavano su alcune delle 22 barche finora intercettate. "E' estremamente grave che attivisti fermati a 150 miglia nautiche da Creta e a 600 miglia di x.com