Durante la consegna del premio David di Donatello, l’attore ha dedicato il riconoscimento agli uomini e alle donne della Global Sumud Flotilla, un gruppo coinvolto in azioni di solidarietà con la Palestina. Nel suo intervento, ha citato l’attore Robert De Niro, sottolineando il suo impegno contro i regimi autocratici e fascisti. La dedica ha suscitato attenzione tra il pubblico presente, che ha seguito con interesse le sue parole.

L'interprete di Nonostante ha dedicato il premio per il miglior attore non protagonista agli uomini e alle donne della Flotilla citando Robert De Niro per l'impegno politico contro 'gli autocrati fascisti'. Il discorso si fa politico sul palco dei David di Donatello 2026 con l'arrivo di Lino Musella, premiato come miglior attore non protagonista per Nonostante, delicato romance fantasy diretto e interpretato da Valerio Mastandrea. In apertura del suo discorso, Musella ha ringraziato Mastandrea citando anche Marco Bellocchio, che lo ha diretto nella serie Portobello, dedicata al caso Tortora e disponibile su HBO Max, peer poi concentrarsi sulle "cose importanti".🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - David di Donatello, Lino Musella dedica il premio alla Global Sumud Flotilla: "Palestina libera!"

Notizie correlate

“Non smetterò mai di dire: Palestina libera. Questo premio è un grido di speranza per tutte le donne e gli uomini della Flotilla”: così Lino Musella ai David 2026Lino Musella ritira il David di Donatello 2026 come miglior attore non protagonista e dedica il premio alla Palestina e alla Flotilla “Non smetterò...

Lino Musella vince il David e cita De Niro: “Il cinema fa paura ai fascisti. Palestina libera”La cerimonia dei David di Donatello 2026 ha vissuto uno dei momenti più intensi e politicamente carichi della sua storia quando Lino Musella ha...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: David di Donatello, Musella dedica premio a uomini e donne Flotilla; David di Donatello 2026, ecco i vincitori; Lino Musella premiato come miglior attore non protagonista in Nonostante; David, Lino Musella miglior attore non protagonista.

David di Donatello 2026, Lino Musella vince, cita De Niro e chiude con Palestina liberaLeggi su Sky TG24 l'articolo David di Donatello 2026, Lino Musella vince, cita De Niro e chiude con: Palestina libera ... tg24.sky.it

David di Donatello 2026, tutti i vincitori: trionfo totale per Le città di pianura di Francesco SossaiDirettamente dal Teatro 23 di Cinecittà di Roma nella serata di mercoledì 6 maggio la cerimonia dei David di Donatello 2026 svelerà tutti i vincitori ... vogue.it

Ai David di Donatello “Le città di pianura” di Francesco Sossai ha vinto otto premi, tra cui quello per miglior film e miglior regia. Lo scorso autunno aveva ottenuto incassi piuttosto eccezionali, soprattutto per essere un film indipendente e senza troppa promozio - facebook.com facebook

David di Donatello 2026: da Bianca Balti ad Arisa, domina il total black x.com