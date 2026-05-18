A Palermo è stata installata la TAC più avanzata d’Europa in via Aquileia. Questa apparecchiatura, con 640 strati, consente di ridurre le radiazioni assorbite rispetto alle tecnologie precedenti. La nuova macchina permette di analizzare il cuore in un singolo battito, velocizzando le diagnosi e migliorando la precisione delle immagini. L’installazione rappresenta un passo importante nel settore sanitario locale, offrendo strumenti più sofisticati per le analisi mediche.

? Punti chiave Come può una TAC a 640 strati ridurre le radiazioni assorbite?. Perché questa tecnologia permette di analizzare il cuore in un solo battito?. Cosa cambia per i pazienti con aritmia grazie all'intelligenza artificiale?. Come influisce la nuova sede di via Aquileia sulla sanità palermitana?.? In Breve Nuova sede in via Aquileia 58 integra diagnostica avanzata e visite specialistiche.. Tecnologia Aquilion ONE Canon Medical riduce radiazioni e uso mezzo di contrasto.. Sistemi IA ottimizzano flusso clinico con ricostruzioni 3D e 4D fotorealistiche.. L'innovazione decentralizza l'eccellenza medica nei quartieri di Palermo e Carini.. A Palermo, in via Aquileia 58, il gruppo Toscano Medical inaugura una nuova sede dotata di tecnologie diagnostiche che non hanno eguali nel europeo per velocità e precisione d’immagine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo: arriva la TAC più avanzata d’Europa in via Aquileia

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