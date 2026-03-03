Flebolinfologia e lipedema | la Sife prende il via a Palermo tra ricerca e cura avanzata

A Palermo si è svolto il I Simposio Euromediterraneo della SIFe, la Società Italiana di Flebolinfologia Emodinamica, che ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del settore. L'evento ha segnato l'inizio ufficiale delle attività di questa nuova associazione dedicata alle patologie venose e linfatiche, concentrandosi su ricerca e cure avanzate. La manifestazione ha coinvolto esperti provenienti da diverse regioni.

Presieduto da Eugenio Bernardini e Edmondo Palmeri, il simposio ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra specialisti provenienti dall’area euromediterranea Si è concluso con ampia partecipazione scientifica il I Simposio Euromediterraneo della SIFe - Società Italiana di Flebolinfologia Emodinamica, evento che ha segnato l’avvio ufficiale delle attività della nuova realtà dedicata allo studio delle patologie venose e linfatiche. Presieduto da Eugenio Bernardini e Edmondo Palmeri, il simposio ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra specialisti provenienti dall’area euromediterranea, ponendo le basi per un progetto culturale e scientifico orientato alla multidisciplinarietà, alla ricerca e al miglioramento dell’approccio clinico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Palermo polo nazionale per la medicina vascolare: nasce Sife, nuova società per studio e cura di vene e linfatici.Palermo è il fulcro di una nuova iniziativa scientifica nel campo della medicina vascolare e linfatica.

