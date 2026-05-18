Archivio di Stato di Venezia | visita guidata gratuita

Venerdì 22 maggio 2026 alle 10 si terrà una visita guidata gratuita ai depositi monumentali dell’Archivio di Stato di Venezia, situati nell’ex convento dei Frari. L’evento permette di accedere a un patrimonio documentario che copre diversi secoli e che conserva materiali relativi alle istituzioni e alla storia della città. La visita offre l’opportunità di conoscere da vicino gli spazi e i documenti custoditi, senza necessità di prenotazione.

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Venerdì 22 maggio 2026 alle ore 10 è possibile visitare i depositi monumentali dell'Archivio di Stato di Venezia, custoditi nell'ex convento dei Frari: un patrimonio documentario plurisecolare che testimonia la vita delle istituzioni e delle persone che hanno animato la storia di Venezia.Data. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DRONI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER MAPPARE LAMIANTO IN FRIULI VENEZIA GIULIA | 07/05/2026 Sullo stesso argomento Archivio di Stato di Venezia: visita guidata gratuita venerdì 22 maggio.Venerdì 22 maggio 2026 alle ore 10 è possibile visitare i depositi monumentali dell'Archivio di Stato di Venezia, custoditi nell'ex convento dei... Palazzetto Pisani: visita guidata gratuitaDomenica 24 maggio 2026 il Palazzetto Pisani apre al pubblico il suo Piano Nobile per l'intera giornata. #WATCH | From the archives of Venice to the spiritual traditions of India, two remarkable exhibitions are celebrating the enduring cultural ties between and . Renowned Indian artist Dayanita Singh showcases 350 photographs at the Archivio di Stato di x.com Berserk è stato rimosso dall'archivio di internet? reddit Eversione e terrorismo, gli atti di indagine trasferiti all'Archivio di StatoLa Questura di Cagliari è una delle prime in Italia ad avere messo a disposizione i propri materiali. Un patrimonio storico fondamentale che nei prossimi mesi sarà consultabile ... rainews.it Aperta all'Archivio di Stato di Venezia la mostra di Dayanita SinghÈ stata inaugurata a Venezia, nel Refettorio d'Inverno dell'Archivio di Stato, Archivio, mostra della fotografa indiana Dayanita Singh, curata dal Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di New ... ansa.it