Le pagelle dei piloti della SBK Most 2026 riflettono i risultati ottenuti in questa prima fase della stagione. Tra i nomi in evidenza c’è Bulega, che riceve un dieci pieno, mentre Lecuona si ferma a otto e Montella a 7,5. La valutazione si basa sulle prestazioni dimostrate in pista, con un giudizio che evidenzia chiaramente chi si è distinto e chi ha invece incontrato più difficoltà. La stagione si presenta impegnativa, ma finora alcuni piloti hanno lasciato il segno.

La pagella più semplice e più difficile della stagione. Semplice perché un dieci pieno c’è e si vede. Difficile perché trovare nuove parole per descrivere quello che Nicolò Bulega sta facendo al WorldSBK comincia a essere un esercizio creativo. Diciannove vittorie consecutive, quinta tripletta stagionale, dodicesima doppietta in linea per il team Aruba.it Racing – Ducati. Most è stata l’ennesima fotocopia di un campionato che, almeno fino ad Aragón, sembra senza tensione. Qui la cronaca del weekend ceco. E adesso le pagelle. Bulega 10: la 19ª di fila, il record continua. C’è poco da aggiungere. La Panigale V4 R numero 11 è arrivata a Most con 16 vittorie consecutive in tasca e ne è ripartita con 19. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Pagelle SBK Most 2026: Bulega 10, Lecuona 8, Montella 7,5?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Pagelle SBK Balaton 2026: Bulega da 10, Lecuona la grinta?Il round Ungheria del Mondiale Superbike, primo Gran Premio sull’inedito Balaton Park, ha consegnato l’ennesimo capitolo del dominio di Nicolò Bulega.

SBK ad Assen: Lecuona vola sotto l’1:33, Bulega resta in sciaIker Lecuona ha riscritto i rapporti di forza durante l'ultima sessione di prove libere del WorldSBK 2026 ad Assen, questo sabato 18 aprile.

SBK 2026. GP della Repubblica Ceca. Le pagelle di Most: Nicolò Bulega, il collezionista di lodi [GALLERY]Dieci e lode all’imprendibile Bulega, e voti alti anche a Lecuona e Montella, sempre con lui sul podio di Most. Otto alle rivelazioni Gerloff e Surra e insufficienze ai fallaci gemelli Lowes ... msn.com

SBK Most 2026: tripletta Bulega, 19 vittorie consecutive?SBK Most 2026: Bulega completa la tripletta con la 19a vittoria consecutiva in WorldSBK. Doppietta Aruba.it Ducati con Lecuona 2 e Montella 3. Prossimo round Aragón. ilgiornaledigitale.it