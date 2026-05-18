Pagelle SBK Most 2026 | Bulega 10 Lecuona 8 Montella 7,5?

Da ilgiornaledigitale.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle dei piloti della SBK Most 2026 riflettono i risultati ottenuti in questa prima fase della stagione. Tra i nomi in evidenza c’è Bulega, che riceve un dieci pieno, mentre Lecuona si ferma a otto e Montella a 7,5. La valutazione si basa sulle prestazioni dimostrate in pista, con un giudizio che evidenzia chiaramente chi si è distinto e chi ha invece incontrato più difficoltà. La stagione si presenta impegnativa, ma finora alcuni piloti hanno lasciato il segno.

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La pagella più semplice e più difficile della stagione. Semplice perché un dieci pieno c’è e si vede. Difficile perché trovare nuove parole per descrivere quello che Nicolò Bulega sta facendo al WorldSBK comincia a essere un esercizio creativo. Diciannove vittorie consecutive, quinta tripletta stagionale, dodicesima doppietta in linea per il team Aruba.it Racing – Ducati. Most è stata l’ennesima fotocopia di un campionato che, almeno fino ad Aragón, sembra senza tensione. Qui la cronaca del weekend ceco. E adesso le pagelle. Bulega 10: la 19ª di fila, il record continua. C’è poco da aggiungere. La Panigale V4 R numero 11 è arrivata a Most con 16 vittorie consecutive in tasca e ne è ripartita con 19. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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