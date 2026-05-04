Pagelle SBK Balaton 2026 | Bulega da 10 Lecuona la grinta?

Il primo round della stagione SBK 2026 si è svolto sul nuovo circuito di Balaton Park, in Ungheria, segnando il debutto di questa pista nel mondiale. Durante il weekend sono state stilate le pagelle dei piloti, con Nicolò Bulega che si è distinto ottenendo il massimo punteggio, mentre altri hanno mostrato diverse sfumature di prestazioni, tra cui una maggiore grinta da parte di alcuni piloti. La gara ha offerto una prima impressione di ciò che potrebbe essere questa nuova tappa del campionato.

Il round Ungheria del Mondiale Superbike, primo Gran Premio sull’inedito Balaton Park, ha consegnato l’ennesimo capitolo del dominio di Nicolò Bulega. Tripletta domenicale, dodici vittorie su dodici nel 2026 e una serie di 16 successi consecutivi contando la coda del 2025: nuovo record assoluto WorldSBK, battuto il primato di Razgatlioglu fermo a 13. Le pagelle dei protagonisti, dal trionfo Aruba.it Ducati alle assenze pesanti di BMW e Pata Yamaha. Bulega, voto 10: il record è suo, e nessuno lo ferma. Gara 1, Superpole Race, Gara 2: tripletta. Nona consecutiva nel 2026 per Aruba.it Racing — Ducati. Sedici vittorie di fila in WorldSBK contando i quattro successi finali del 2025: nessuno aveva mai fatto meglio nella storia del campionato.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Pagelle SBK Balaton 2026: Bulega da 10, Lecuona la grinta? Notizie correlate Bulega da record a Balaton: 16 vittorie SBK consecutiveNicolò Bulega ha portato a 16 il numero di vittorie consecutive nel Mondiale Superbike, completando il poker del weekend di Balaton Park. SBK ad Assen: Lecuona vola sotto l’1:33, Bulega resta in sciaIker Lecuona ha riscritto i rapporti di forza durante l'ultima sessione di prove libere del WorldSBK 2026 ad Assen, questo sabato 18 aprile. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: SBK 2026. GP di Ungheria a Balaton Park. Nicolò Bulega vince anche la gara sprint [GALLERY]; Superbike Balaton: Bulega (e Ducati) da record, nuovo tris di vittorie; SBK Balaton Park: Bulega fa 14! È record di successi consecutivi in Superbike; Superbike, a Balaton Bulega vince anche gara 2. SBK Balaton Park: Bulega fa 14! È record di successi consecutivi in SuperbikeBulega domina gara-1 al Balaton Park e conquista il 14° trionfo consecutivo in Superbike: battuto il vecchio record di Razgatlioglu, che due volte si fermò a 13 ... motorbox.com Bulega da record a Balaton: 16 vittorie SBK consecutiveWorldSBK Balaton: Bulega vince Superpole Race e Gara 2, sale a 16 vittorie consecutive. Lecuona P2, nona doppietta Aruba.it Racing – Ducati nel 2026. ilgiornaledigitale.it Superbike Balaton: Bulega da record, nuovo tris di vittorie. Ducati in fuga, due podi per Bmw - facebook.com facebook TGPOne Balaton: Bulega da record, quale futuro per la SBK: x.com