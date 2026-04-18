Durante le prove libere del WorldSBK 2026 ad Assen, Iker Lecuona ha registrato il miglior tempo, scendendo sotto l’1:33, mentre Bulega si è mantenuto in seconda posizione, restando vicino a lui. La sessione si è svolta sabato 18 aprile e ha visto Lecuona dominare con il suo miglior giro, modificando le gerarchie rispetto alle sessioni precedenti.

Iker Lecuona ha riscritto i rapporti di forza durante l'ultima sessione di prove libere del WorldSBK 2026 ad Assen, questo sabato 18 aprile. Lo spagnolo della Ducati Aruba è riuscito a segnare il tempo più veloce della FP3, unico pilota a scendere sotto la soglia dell'1:33 con un cronometro fermato a 1:32.823. La sessione è stata caratterizzata da una forte competitività, che ha Alex Lowes impegnato nel tentativo di inseguire il leader, chiudendo secondo con la Bimota a circa due decimi di dista .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SBK ad Assen: Lecuona vola sotto l’1:33, Bulega resta in scia

Notizie correlate

LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega vuole sbancare ad AssenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Olanda 2026, Bulega...

Nicolò Bulega fa sua la Superpole ad Assen: prosegue il dominio, 4° PetrucciCalato il sipario sulla Superpole del terzo appuntamento del Mondiale 2026 di Superbike.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: SBK Assen, Lecuona: Frustrato, perché qui ho perso la confidenza di Portimao; SBK, Bulega detta il passo nel venerdì di Assen; Lecuona alla ricerca di un feeling positivo ad Assen: Al momento non penso al podio, penso a migliorare in FP3; Superbike, GP Olanda: Ducati ad Assen con Bulega leader e Lecuona all’inseguimento.

Ad Assen fa tutto Bulega: centra una pole da record e poi cade!L’incognita meteo tiene tutti sotto scacco al TT: Bulega va a caccia della pole circondato dalle tante Ducati e con le BMW in agguato. Per Chantra il rischio è che il weekend sia già finito ... gpone.com

SBK 2026. GP dei Paesi Bassi. Nicolò Bulega in Superpole ad AssenBulega frantuma il giro veloce di Assen e precede Sam Lowes e Lecuona. Quarto posto per un Petrucci in ripresa davanti a Vierge e Alex Lowes. Terza fila per Locatelli e Baldassarri. Solo diciassettesi ... moto.it

WORLDWCR: MARÍA HERRERA VINCE GARA 1 AD ASSEN, PODIO PER ROBERTA PONZIANI Dopo la bandiera rossa per la caduta di Tayla Relph, Line Vieillard, Pakita Ruiz ed Emily Bondi alla prima curva, la Gara 1 del WorldWCR ad Assen si è svolta su - facebook.com facebook

Nicolò Bulega fa sua la Superpole ad Assen: prosegue il dominio, 4° Petrucci - x.com