Pagelle Genoa-Milan i voti della Gazzetta | Maignan chiude la porta Pulisic entra bene

Da pianetamilan.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I voti della Gazzetta per Genoa-Milan, partita della 37ª giornata di Serie A giocata ieri pomeriggio allo stadio 'Ferraris' di Genova, sono stati pubblicati. Nel match, il portiere del Milan ha parato diversi tiri, chiudendo la porta, mentre il giocatore del Genoa è entrato bene in partita. La partita si è conclusa con un risultato che ha coinvolto entrambe le squadre nella classifica di campionato. I giudizi sui giocatori sono stati assegnati in base alle loro prestazioni sul campo.

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