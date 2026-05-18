Pagelle Genoa-Milan i voti della Gazzetta | Maignan chiude la porta Pulisic entra bene
I voti della Gazzetta per Genoa-Milan, partita della 37ª giornata di Serie A giocata ieri pomeriggio allo stadio 'Ferraris' di Genova, sono stati pubblicati. Nel match, il portiere del Milan ha parato diversi tiri, chiudendo la porta, mentre il giocatore del Genoa è entrato bene in partita. La partita si è conclusa con un risultato che ha coinvolto entrambe le squadre nella classifica di campionato. I giudizi sui giocatori sono stati assegnati in base alle loro prestazioni sul campo.
Il Milan di Massimiliano Allegri - reduce da due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Atalanta - torna a vincere e lo fa in trasferta, allo stadio 'Ferraris' di Genova, contro il Genoa di Daniele De Rossi. Un successo, per 2-1, che lancia il Diavolo a quota 70 punti in classifica - pari merito con la Roma - con un vantaggio di 2 punti Como e Juventus nella volata per un posto nella prossima edizione della Champions League. Ai rossoneri, ora, servirà una vittoria a 'San Siro' contro il Cagliari già salvo nell'ultimo turno di campionato per poter tagliare il traguardo. Il Diavolo si è imposto a Marassi grazie ai gol... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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