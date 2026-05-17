Genoa-Milan le pagelle | Amorim inguaia il Grifone 4 Maignan chiude la porta | 6,5

Nel match tra Genoa e Milan, il risultato finale è deciso in parte dalle prestazioni dei singoli giocatori. L’estremo difensore del Milan riceve un voto di 6,5 per aver mantenuto la porta inviolata, mentre il portiere del Genoa si trova in difficoltà e viene valutato con un 4. A centrocampo, Marcandalli si distingue per la sua fase difensiva, mentre Vitinha si muove molto in attacco. Colombo, invece, fatica a trovare spazi e creare occasioni per la sua squadra.

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