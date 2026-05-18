Padova i cognomi più diffusi non sono più quelli italiani

A Padova, i cognomi più comuni non sono più esclusivamente di origine italiana. Fino a qualche tempo fa, nomi come Furlan, Faggin e Zanon dominavano la classifica, ma ora si osserva una presenza crescente di cognomi di provenienza straniera, come Chen. Questa variazione riflette i cambiamenti nella composizione della popolazione locale, con sempre più persone di origini diverse che si stabiliscono nella città. La lista dei cognomi più frequenti si è così evoluta nel tempo, segnando un processo di multiculturalismo crescente.

Furlan, Faggin, Zanon. i cognomi un tempo più diffusi sono stati sostituiti da cognomi di origine straniera come Chen. Cinesi. ma non solo. La comunità bengalese, in città, è cresciuta del 70% in sei anni e Islam supera Tognon tra i cognomi più diffusi. Schiavon rimane il cognome più diffuso, ma pur sempre in leggero calo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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