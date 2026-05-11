I cognomi più diffusi a Viterbo e provincia | la classifica e il significato
In provincia di Viterbo, alcuni cognomi sono più diffusi di altri, riflettendo la presenza storica delle famiglie nel territorio. Una classifica dei nomi più comuni mostra quali sono quelli più rappresentati nella zona. I cognomi spesso hanno origini legate a caratteristiche, professioni o luoghi di provenienza delle famiglie, e la loro diffusione permette di tracciare una mappa delle radici storiche del territorio.
La storia di un territorio si legge spesso attraverso i nomi che le famiglie si tramandano da generazioni. Questa analisi, nata da una ricerca pubblicata sui social che ha raccolto e ordinato i dieci cognomi più diffusi nel territorio viterbese, punta a ricostruire le radici della popolazione.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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