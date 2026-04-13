A Prato, tra i dieci cognomi più comuni tra i residenti, nessuno risulta di origine italiana. La lista delle denominazioni più frequenti include principalmente nomi di provenienza straniera. La situazione si presenta come una caratteristica distintiva rispetto ad altre città italiane, dove i cognomi italiani sono solitamente predominanti. La distribuzione delle famiglie e dei cognomi riflette un quadro demografico con una presenza significativa di nomi di origine straniera.

Prato, 13 aprile 2026 – Nemmeno un cognome italiano nei primi dieci più diffusi fra i residenti in città. Secondo i dati dell’anagrafe aggiornati al 31 dicembre 2025, Gori è il più ricorrente e si colloca al dodicesimo posto, dopo 11 cognomi cinesi. Era il più diffuso 15 anni fa. I numeri parlano, lo fanno anche i cognomi. Nei primi venti oltre a Gori resiste solo Rossi, il ventesimo. Nel 2010 i cognomi italiani erano quattro tra i primi dieci (c’erano anche Innocenti e Lombardi) e altri otto tra i primi venti (nell’ordine Baldi, Guarducci, Bartolini, Melani, Cecchi, Rosati, Pacini e Martini). La varietà dei cognomi cinesi è molto più limitata di quelli italiani, questo va sottolineato, ma i numeri dicomo che i Gori oggi sono 892 e 15 anni fa erano 1.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nella Top 10 dei cognomi più diffusi a Prato nessuno è italiano

I nomi (e i cognomi) più diffusi a Firenze, nel 2025 vincono a sorpresa Francesca e AndreaFirenze, 4 marzo 2026 – Francesca e Andrea i nomi più scelti per i nuovi nati nel 2025.

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