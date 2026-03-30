gianni morandi ospite a che tempo che fa racconta un divertente aneddoto che riguarda lucio dalla e jovanotti il video di amicait

Durante una puntata di un programma televisivo, un cantante ha condiviso un episodio divertente che coinvolge un amico e un collega musicale. Ha ricordato come, in una competizione tra artisti, lui e l’amico siano stati sorpassati in classifica da un altro musicista. Il racconto è stato riportato anche attraverso un video pubblicato su un sito online.

Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che fa, Gianni Morandi ha ricordato un divertente aneddoto: quando lui e l’amico Lucio Dalla – che chiamava “il ragno” – sono stati superati in classifica da Jovanotti. Ecco il racconto e la reazione di Jovanotti, in collegamento. «Nell’88 eravamo in tournée con Lucio, avevamo fatto un disco insieme e giravamo l’Italia. Il venerdì arriva la classifica dei dischi. “Saremo numeri uno in classifica”.Arriva: “Primo Jovanotti”. Io non lo avevo mai sentito.». Contenuti in streaming su discovery+ ( www.discoveryplus.it ) Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Quando Gianni Morandi e Lucio Dalla si chiesero preoccupati: «Chi è ‘sto Jovanotti?» Amica. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Gianni Morandi, ospite a Che Tempo Che Fa, racconta un divertente aneddoto che riguarda Lucio Dalla e Jovanotti. Il video di Amica.it

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