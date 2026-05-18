Jannik Sinner a Che Tempo Che Fa racconta il suo trionfo agli Internazionali d' Italia e l' incontro con Panatta Il video di Amicait

(askanews) – Jannik Sinner si gode il trionfo agli Internazionali d’Italia e, ospite di Che Tempo Che Fa, ringrazia il pubblico romano dopo la storica vittoria al Foro Italico. Il numero uno del mondo racconta le due settimane vissute nella Capitale, tra pressione, allenamenti e l’abbraccio dei tifosi. «Abbiamo vinto insieme. Qua a Roma domani sono due settimane che sono qui. Due settimane molto lunghe, toste. Però il pubblico mi ha aiutato tantissimo sin dall’inizio e tutti gli allenamenti erano quasi già come una partita». GUARDA LE FOTO Tutti i (vincenti) segreti di bellezza di Laila Hasanovic, fidanzata di Sinner. Sinner: «Panatta verrà al Roland Garros». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Jannik Sinner a "Che Tempo Che Fa" racconta il suo trionfo agli Internazionali d'Italia e l'incontro con Panatta. Il video di Amica.it

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