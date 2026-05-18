Ospedali l' allarme del comitato | I pochi anestesisti e infermieri allo stremo rischiano errori

Il comitato spontaneo per la tutela della salute ha lanciato un allarme riguardo alla carenza di personale negli ospedali di Locri e Polistena. La mancanza di anestesisti e infermieri, secondo quanto riferiscono, mette a rischio la sicurezza delle attività chirurgiche e potrebbe favorire errori. La richiesta si concentra sulla difficoltà di sostenere un aumento delle operazioni in un contesto di organico insufficiente. La questione viene posta direttamente all'Asp di Reggio, che gestisce le strutture sanitarie locali.

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