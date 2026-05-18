Ospedali l' allarme del comitato | I pochi anestesisti e infermieri allo stremo rischiano errori
Il comitato spontaneo per la tutela della salute ha lanciato un allarme riguardo alla carenza di personale negli ospedali di Locri e Polistena. La mancanza di anestesisti e infermieri, secondo quanto riferiscono, mette a rischio la sicurezza delle attività chirurgiche e potrebbe favorire errori. La richiesta si concentra sulla difficoltà di sostenere un aumento delle operazioni in un contesto di organico insufficiente. La questione viene posta direttamente all'Asp di Reggio, che gestisce le strutture sanitarie locali.
Come si potrà sostenere l’aumento delle attività chirurgiche negli ospedali di Locri e Polistena nell'attuale situazione di carenza di organico, e in particolare di infermieri e anestesisti? E' la domanda diretta che il comitato spontaneo per la tutela della salute rivolte all'Asp di Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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