Carburanti l’allarme dei gestori | Impianti allo stremo così si svuotano i territori
I gestori di carburanti segnalano che gli impianti sono in difficoltà da più di dieci anni a causa di margini di profitto bloccati e costi di gestione in aumento. La riduzione delle entrate sta portando a un rapido svuotamento dei punti vendita, con conseguenze sui territori in cui operano. La situazione si aggrava mentre i margini non vengono aggiornati e i costi continuano a salire.
Margini bloccati da oltre dieci anni, costi di gestione in continua crescita e redditività sempre più ridotta. È l’allarme lanciato da Faib Confesercenti del Veneto Centrale sulla situazione dei gestori degli impianti carburanti, una categoria che denuncia una pressione crescente tra rincari.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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