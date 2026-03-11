Ospedale Cittadella | 50 milioni per 250 posti letto entro

Un investimento di circa 50 milioni di euro sta portando alla costruzione di un nuovo ospedale a Cittadella, che avrà 250 posti letto. Il cantiere, iniziato di recente, si prevede venga completato entro agosto 2027. I lavori interessano una struttura che cambierà la distribuzione dei servizi sanitari nella zona e coinvolgono diverse aziende impegnate nella realizzazione.

Un investimento di quasi 50 milioni di euro sta ridisegnando la mappa sanitaria del territorio padovano, con il cantiere dell’ospedale di Cittadella che punta alla conclusione dei lavori entro agosto 2027. La nuova struttura ovale a sei piani accoglierà 250 posti letto, integrando aree mediche, chirurgiche e riabilitative in un’unica piastra delle degenze collegata direttamente al blocco emergenze. Parallelamente, si avviano procedure per gli ospedali di Camposampiero e Piove di Sacco, dove l’obiettivo è garantire sicurezza sismica e antincendio insieme a un efficientamento energetico, con una spesa prevista di 43 milioni di euro e una fine dei lavori stimata nel 2029. 🔗 Leggi su Ameve.eu

