Pnrr sanità | 5,7 milioni per nuovi posti letto a Città

Un incontro tra il direttore generale e altri rappresentanti ha riguardato lo stato degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel settore sanitario umbro. Durante la riunione, è stato illustrato come siano stati destinati 5,7 milioni di euro per creare nuovi posti letto a Città. Sono stati discussi i dettagli delle iniziative e gli investimenti previsti nella regione.

Un tavolo di confronto ha il direttore generale Emanuele Ciotti illustrare lo stato degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella sanità umbra. Durante l’udizione presso la Commissione speciale presieduta da Stefano Lisci, è emersa un’accelerazione significativa nei cantieri sanitari della Usl Umbria 1. Diverse opere infrastrutturali sono in fase avanzata o prossime alla conclusione entro aprile 2026. L’incontro ha coinvolto anche Federica Modesti, responsabile unico del progetto, e Francesco Zepparelli, dirigente regionale. Il principale riguarda la Missione 6 del Pnrr dedicata alla salute, dove gli investimenti tecnologici e infrastrutturali stanno mostrando risultati tangibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pnrr sanità: 5,7 milioni per nuovi posti letto a Città Articoli correlati Ospedale di Terni, restyling del Santa Maria con fondi Pnrr: grandi macchinari, ampliamento dei reparti e nuovi posti lettoUn investimento complessivo superiore ai sedici milioni di euro, per sei linee differenti di intervento. Studentato nell’incompiuta. Cinquanta posti letto col Pnrr in piazza PizzarelloUno studentato con cinquanta posti letto in una parte dell’incompiuta di piazza Pizzarello, a Macerata. Tutto quello che riguarda Pnrr sanità Temi più discussi: Sanità digitale. In arrivo il riparto da 7,5 mln per i nuovi flussi informativi su personale ed edilizia sanitaria. Decreto trasmesso alla Stato-Regioni; Sanità: quanto investiamo davvero? Confronto UE e telemedicina per i grandi anziani; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; Pnrr sanità, Pagliaro: cantieri in ritardo nel Salento. Le foto. Pnrr. Castellone (M5S): Lacune sul territorio, rischia di fallireLa vicepresidente del Senato denuncia il ritardo nella realizzazione delle strutture sanitarie territoriali finanziate dal Pnrr e il rischio concreto di fallimento del progetto, aggravato dalla mancan ... quotidianosanita.it Sanità digitale. In arrivo il riparto da 7,5 mln per i nuovi flussi informativi su personale ed edilizia sanitaria. Decreto trasmesso alla Stato-RegioniLe risorse serviranno per l’adozione dei sistemi informativi nazionali SIPER e SIES destinati al monitoraggio del personale del Servizio sanitario nazionale e dello stato del patrimonio edilizio sanit ... quotidianosanita.it Prosegue l’attuazione della nuova rete di sanità territoriale prevista dal Pnrr. Rispondendo ad alcuni “question time” in Consiglio regionale, l’assessore alla Sanità Federico Riboldi ha ribadito che «49 case di comunità saranno operative entro maggio e ulterio - facebook.com facebook