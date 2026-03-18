Al Gaetano Pini di Milano è stata introdotta una nuova terapia destinata ai pazienti affetti da Parkinson, con l'obiettivo di migliorare le loro condizioni di vita. La procedura rappresenta un passo avanti nel trattamento delle fasi avanzate della malattia, coinvolgendo direttamente i malati e le loro famiglie. La novità è stata annunciata oggi, 18 marzo 2026, da un team medico specializzato.

Milano, 18 marzo 2026 – Un nuovo approccio medico per offrire opportunità ai malati di Parkinson, sul fronte del miglioramento delle condizioni di vita, aspetto centrale in una patologia degenerativa, soprattutto a uno stadio avanzato. È disponibile al Centro Parkinson e Parkinsonismi dell’Asst Gaetano Pini-CTO, a Milano, una nuova terapia per i pazienti affetti da malattia di Parkinson. Il trattamento consiste in un’infusione continua a livello digiunale di levodopa, farmaco comunemente utilizzato per la cura del Parkinson, in associazione con carbidopa e entacapone. Come funziona. A spiegare i meccanismi del trattamento è la dottoressa Giulia Lazzeri, responsabile delle terapie infusionali del Centro Parkinson e Parkinsonismi: “ Alla levodopa sono associati carbidopa ed entacapone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parkinson: al Gaetano Pini una nuova terapia per migliorare la qualità della vita dei malati (e delle famiglie)

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